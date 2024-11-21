Меленстен о Рэшфорде: «Нужна новая мотивация, чтобы обрести лучшую форму. Его язык тела при тен Хаге не показывал, что ему нравилось играть. Должен влиться в систему, или Аморим его задвинет»

Рене Меленстен считает, что приход Рубена Аморима может помочь Маркусу Рэшфорду.

«Приход Рубена Аморима – поворотный момент в карьере Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед». Новый тренер принесет свежие идеи и новую мотивацию, которые Рэшфорду нужно использовать, чтобы вновь обрести свою лучшую форму.

Он не получал удовольствия от футбола – его язык тела при Эрике тен Хаге не свидетельствовал о том, что ему нравилось играть, это были плохие знаки. Ему нужно влиться в новую систему, потому что, если он этого не сделает, Аморим его задвинет», – сказал TribalFootball бывший член тренерского штаба «МЮ».