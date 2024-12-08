Николич про 1:0 с «Факелом»: «Очень доволен, три очка в Воронеже – это прекрасно. ЦСКА не допустил моментов у своих ворот – жаль, что не смогли забить второй»
Московская команда одержала выездную победу со счетом 1:0 в матче 18-го тура Мир РПЛ.
– Все ли получилось у ЦСКА из того, что вы задумывали?
– Все было ожидаемым. Еще раз хочу отметить, что была прекрасная атмосфера на стадионе. Это настоящая футбольная атмосфера. В Воронеже люди ходят на стадион, и при болельщиках это уже другой футбол.
Очень доволен победой. «Факел» долго никто не мог обыграть в Воронеже. Мы не допустили моментов у своих ворот. Самоотдача была на очень высоком уровне. Жаль, что только не удалось воспользоваться своими моментами и забить второй гол. Я доволен своими ребятами, взять три очка в Воронеже – это прекрасно. С победой мы уходим на зимнюю паузу.
Также я хотел поблагодарить наших болельщиков, которых было много в Воронеже. Очень рад был их увидеть.
– Почему получились два разных тайма в исполнении ЦСКА?
– «Факел» стал больше прессинговать, во втором тайме уже была другая игра, но мы и это ожидали. Да, во втором тайме мы меньше уже владели мячом, но у нас было гораздо больше пространства для контратак. Во втором тайме у нас было больше шансов забить второй мяч, нежели в первом. Мы дотерпели и не допустили моментов у своих ворот, набрав важные три очка, – сказал главный тренер ЦСКА.
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