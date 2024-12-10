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Дуглас Сантос: «Зенит» обязан взять титул, столетие – масштабная дата для клуба, города и всей страны. Конкуренты усиливаются, побеждать сложнее с каждым годом – ценно каждое очко»

Дуглас Сантос заявил, что «Зенит» обязан стать чемпионом в этом сезоне.

– Этот сезон для «Зенита» юбилейный, а потому особенный. Ты, как капитан, ощущаешь дополнительную ответственность?

– Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие – это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. Да, с каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу и сосредоточены на нем.

– Конкуренты «Зенита» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом? Кто из них тебе кажется самым серьезным соперником в борьбе за золото?

– Каждый год конкуренты усиливаются и проделывают большую работу. И в этом сезоне мы видим, что многие команды играют очень хорошо, набирают важные очки. Вы все знаете эти клубы – «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Они демонстрируют высокий уровень игры, и нам нужно быть начеку, каждое очко очень ценно.

– В прошлом сезоне чемпионство выиграли на последних минутах в последнем туре. На этот раз не хочется вновь доводить до такого?

– Главное – итоговый результат, верно? Конечно, прошлый сезон получился нервным, сверхэмоциональным, но это футбол. Наша основная задача – взять золото, если Бог даст, – сказал защитник «Зенита».

В 18 турах нынешнего сезона Мир РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает 2-е место в таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoДуглас Сантос
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпартак
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