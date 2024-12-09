Бабичу прооперировали колено в Сербии: «Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу! 🔴⚪️»
Срджану Бабичу прооперировали поврежденное колено.
Защитник «Спартака» получил травму в матче сборной Серии против Швейцарии (1:1) в Лиге наций.
«Срджан Бабич перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда.
Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу! 🔴⚪️», – говорится в сообщении «Спартака».
Фото: t.me/fcsmtg
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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