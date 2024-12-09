Бабичу прооперировали колено в Сербии: «Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу! 🔴⚪️»

Срджану Бабичу прооперировали поврежденное колено.

Защитник «Спартака» получил травму в матче сборной Серии против Швейцарии (1:1) в Лиге наций.

«Срджан Бабич перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда.

Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу! 🔴⚪️», – говорится в сообщении «Спартака ».

Фото: t.me/fcsmtg