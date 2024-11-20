Глушаков о комментаторах: «Они не должны быть экспертами. Надо комментировать матч и держать какой-то нейтралитет. Глупо, когда тебе рассказывают про одну команду»

Денис Глушаков считает, что комментаторы не должны выступать в роли экспертов.

«Что я должен сказать про комментаторов? Их очень много. Любимого комментатора у меня нет. Самого плохого тоже не назову. На мой взгляд, комментаторы не должны быть экспертами, они должны комментировать матч и держать какой-то нейтралитет.

У нас же вроде есть, или по крайней мере была, такая практика, что некоторые комментаторы относятся к каким-то клубам – это неправильно.

Это как-то глупо, что во время матча тебе рассказывают про одну команду», – считает экс-капитан «Спартака ».

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»