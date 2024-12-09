Игорь Семшов: «Спартак» показывает чемпионский футбол сейчас. Перерыв им не на руку, все может измениться»
Игорь Семшов оценил качество игры «Спартака».
Красно-белые одержали шесть побед подряд в Мир российской Премьер-лиге и вышли на третье место в таблице, набрав 37 очков за 18 матчей.
«Команда Станковича сейчас показывает чемпионский футбол. И результаты хороши, и сама игра. Футболисты группы атаки находятся в великолепной форме.
Наверное, перерыв сейчас не на руку им. Но что есть, то есть. Хорошо, что они подтянулись. И я думаю, что в межсезонье поработают.
Станкович понял стиль команды, лучше узнал футболистов, и сейчас, наверное, они включатся в борьбу за чемпионство, если будут так же играть.
Хотя будет большая пауза, все может измениться», – сказал бывший игрок «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов.
Угальде особый. Все его знакомые говорят: помешан на режиме и живет моментом
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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