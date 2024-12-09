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Григорян о Станковиче в «Спартаке»: «Сальери оказался Моцартом. Никто не ожидал, что все заработает как швейцарские часы»

Александр Григорян впечатлен работой Деяна Станковича в «Спартаке».

Сербский тренер возглавил клуб перед стартом нынешнего сезона.

Красно-белые после 18 туров занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 37 очками.

«Я даже успел два раза по ходу первой части сезона уволить Станковича в комментариях. А Сальери оказался Моцартом.

«Спартак» – крепкая команда. Но чтобы все заработало как швейцарские часы, такого никто не ожидал», – заявил российский тренер Александр Григорян.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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