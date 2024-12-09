«Бавария» и Нойер продлят контракт до 2026-го. Объявят до конца года
Мануэль Нойер близок к продлению контракт с «Баварией».
Как сообщает Bulinews со ссылкой на Kicker, вратарь подпишет новое соглашение сроком до 2026 года. Ожидается, что официально об этом объявят до конца этого года.
Утверждается, что сторонам осталось согласовать только мелкие детали.
Нойер выступает за «Баварию» с сезона-2011/12. В текущем розыгрыше Бундеслиги 38-летний голкипер провел 11 матчей и пропустил 8 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bulinews
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