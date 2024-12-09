Вальверде об ошибке в матче с «Атлетиком»: «Мне было трудно заснуть. Но я должен продолжать работать и показать, что я лидер лучшей команды в мире. Так сказала моя жена»
Федерико Вальверде рассказал, как переживал поражение от «Атлетика».
«Реал» проиграл матч 19-го тура Ла Лиги со счетом 1:2. Уругваец допустил результативную ошибку – побежал с мячом к своим воротам и отдал поперечную передачу, которую перехватил соперник.
«Я хочу продолжать играть. Я пытаюсь отдохнуть, восстановиться... Иногда у меня просто взрывается голова.
После игры в Бильбао мне было трудно заснуть, но я должен продолжать работать, постоять за себя, показать, что я лидер лучшей команды в мире. Так сказала мне моя жена в ту ночь», – сказал полузащитник «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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