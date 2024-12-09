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Вальверде о 24-м месте в ЛЧ: «Больно видеть такую таблицу, «Реал» привык быть на вершине. Мы надеемся завершить сезон с титулами»

Федерико Вальверде высказался о неудачных результатах «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб занимает 24-е место в таблице общего этапа турнира, набрав 6 очков после 5 туров. 10 декабря «сливочные» встретятся с «Аталантой». 

«Больно видеть такую таблицу. Мы привыкли быть на вершине. Мы надеемся завершить сезон с титулами.

Мы должны отдать все силы, чтобы обрести душевное спокойствие», – сказал полузащитник «Реала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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