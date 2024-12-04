«Вест Хэм» пока не решил, увольнять ли Лопетеги. Мнения совета директоров разделились – 60 на 40, будущее тренера определят к пятнице (Sky Sports)
Будущее Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Вест Хэма» пока не определено.
Как сообщает Sky Sports, мнения совета директоров клуба по вопросу его увольнения разделились в соотношении 60 на 40.
В настоящее время совет директоров клуба взвешивает, стоит ли расставаться с главным тренером после поражений от «Арсенала» (2:5) и «Лестера» (1:3). Сейчас клуб идет на 14-м месте в Премьер-лиге.
Предполагается, что окончательное решение о будущем Лопетеги будет принято к пятнице.
Ранее сообщалось, что в качестве замены испанца рассматриваются Сержиу Консейсау, Массимилиано Аллегри, Грэм Поттер и Кристоф Гальтье.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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