«Вест Хэм» пока не решил, увольнять ли Лопетеги. Мнения совета директоров разделились – 60 на 40, будущее тренера определят к пятнице (Sky Sports)

Будущее Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Вест Хэма» пока не определено.

Как сообщает Sky Sports, мнения совета директоров клуба по вопросу его увольнения разделились в соотношении 60 на 40.

В настоящее время совет директоров клуба взвешивает, стоит ли расставаться с главным тренером после поражений от «Арсенала» (2:5) и «Лестера» (1:3). Сейчас клуб идет на 14-м месте в Премьер-лиге.

Предполагается, что окончательное решение о будущем Лопетеги будет принято к пятнице.

Ранее сообщалось , что в качестве замены испанца рассматриваются Сержиу Консейсау , Массимилиано Аллегри , Грэм Поттер и Кристоф Гальтье .