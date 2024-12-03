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«Вест Хэм» может назначить Консейсау вместо Лопетеги. Аллегри, Поттер и Гальтье – также среди кандидатов

«Вест Хэм» рассматривает Сержиу Консейсау в качестве замены Хулену Лопетеги.

По словам The Guardian, давление на испанского тренера возросло после домашнего поражения «молотобойцев» со счетом 2:5 от «Арсенала» в субботу.

«Вест Хэм» уже начал подыскивать потенциальных кандидатов на замену Лопетеги. Сообщается, что сильный интерес вызывает Консейсау, покинувший «Порту» прошлым летом. 50-летний португалец, который трижды приводил «Порту» к чемпионству и дважды выходил с клубом в четвертьфинал Лиги чемпионов, заинтересован в этой работе.

«Вест Хэм» еще не контактировал с Консейсау, но внутри клуба поддерживают его кандидатуру.

Среди других претендентов – бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, которого недавно видели в Лондоне. Также считается, что Грэм Поттер может оказаться в числе кандидатов. Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье, который сейчас работает в катарском клубе «Аль-Духайль», также рассматривался «молотобойцами».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
logoВест Хэм
logoАль-Духайль
logoвысшая лига Португалия
logoПорту
logoвысшая лига Катар
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoГрэм Поттер
logoКристоф Гальтье
logoСержиу Консейсау
logoХулен Лопетеги
logoМассимилиано Аллегри
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