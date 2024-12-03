«Вест Хэм» может назначить Консейсау вместо Лопетеги. Аллегри, Поттер и Гальтье – также среди кандидатов
По словам The Guardian, давление на испанского тренера возросло после домашнего поражения «молотобойцев» со счетом 2:5 от «Арсенала» в субботу.
«Вест Хэм» уже начал подыскивать потенциальных кандидатов на замену Лопетеги. Сообщается, что сильный интерес вызывает Консейсау, покинувший «Порту» прошлым летом. 50-летний португалец, который трижды приводил «Порту» к чемпионству и дважды выходил с клубом в четвертьфинал Лиги чемпионов, заинтересован в этой работе.
«Вест Хэм» еще не контактировал с Консейсау, но внутри клуба поддерживают его кандидатуру.
Среди других претендентов – бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, которого недавно видели в Лондоне. Также считается, что Грэм Поттер может оказаться в числе кандидатов. Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье, который сейчас работает в катарском клубе «Аль-Духайль», также рассматривался «молотобойцами».
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