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  • Экс-директор «Оренбурга» о трансферах иностранцев: «Везде качает пропаганда, что у нас ужасная страна, но они приезжают и все видят. Сейчас благоприятный фон, к нам готовы ехать многие»
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Экс-директор «Оренбурга» о трансферах иностранцев: «Везде качает пропаганда, что у нас ужасная страна, но они приезжают и все видят. Сейчас благоприятный фон, к нам готовы ехать многие»

Дмитрий Андреев рассказал о трудностях с трансферами иностранцев.

«Понятно, есть Москва и Питер – города-миллионники. Одна история, когда приглашают команды с большой историей – «Зенит», ЦСКА, «Спартак». И совсем другая – «Оренбург», команда, которая только вышла в РПЛ

Мы столько историй там навыдумывали (смеется). Это стало просто интересно даже не с точки зрения финансов, а чтобы нам сказали: «Окей, давайте теперь попробуем договориться по деньгам». Книгу можно написать!

Спасибо тем агентам, которые принимали активное участие, потому что было бы реально тяжело их сюда притащить. Но когда уже притащили, в следующее трансферное окно брали Переса. У нас уже сложился какой-то бэкграунд за сезон в РПЛ. Если сравнивать окно, когда мы только вышли, со следующими, то стало гораздо проще договориться.

Есть еще куча нюансов, которые добавляют сложностей, но сейчас уже сложился некий бэкграунд, и к нам готовы ехать. А эти же латиносы, турки и иранцы у себя в странах формируют отношение к России.

Понятно, что везде качает пропаганда, что у нас просто ужасная страна. Но они сюда приезжают и все видят, рассказывают своим родителям, которые потом тоже приезжают. Сейчас благоприятный фон. К нам готовы ехать очень многие», – сказал бывший спортивный директор «Оренбурга».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
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logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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logoМатиас Перес II
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