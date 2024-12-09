Агузаров об инсайде Карпова про его назначение в «Крылья»: «Ваня очень много пьет и несет полную чушь. Человеку нечем заняться, я просто посмеялся над этой фигней»

Алан Агузаров отреагировал на слухи о назначении в «Крылья Советов».

– Иван Карпов писал, что вы связаны с [Дмитрием] Яковлевым и можете «стать решалой» в «Крыльях Советов».

– Во-первых, Ваня очень много пьет. Я помню, какое-то количество лет назад он мне ночью скидывал сообщение, пьяные реплики. Ваня Игнатьев отмечал свой день рождения в каком-то клубе и позволил себе оказаться у барной стойки, и Карпов мне написал сообщение под утро: «И что мы будем с этим делать?»

Ваня Карпов несет полную чушь. Во-первых, он говорит о том, что там разворовывают какой-то госбюджет. Давайте объективно: инициатива Яковлева – сократить бюджетное финансирование и привлечь спонсоров.

– Вы все-таки были близки к назначению или неофициальному заходу в «Крылья Советов»?

– Ну, меня же там нет. Моментами мы достаточно детально с Яковлевым были на связи, какие-то вопросы он просил меня ему разъяснить. У нас достаточно доверительные отношения.

– Карпов выложил и переписку с вами, в котором вы ему пишете: «Ты что, решил мне войну объявить?» Как продолжилось ваше общение?

– Никак не продолжилось. Так может поступить только м##### к#######. Вы можете мне сказать, что я немного неэтично себя веду – да я вообще о нем мог не говорить. Но чуть-чуть начинаю заводиться, все-таки кавказский человек.

Я просто посмеялся над этой фигней. Человеку нечем заняться.

– После истории с Игнатьевым вы перестали общаться?

– В том-то и дело, я никогда его не провоцировал на какие-то ситуации.

То, что там было написано, это полная брехня. Если бы он хоть чуть-чуть разобрался в ситуации, понимая, что Агузаров какое-то отношение имеет к Яковлеву, он бы понимал, что Яковлев это кризисный менеджер – человек, который максимально будет уходить от бюджетного финансирования и привлекать спонсоров.

– Вы допускаете, что в будущем можете стать консультантом «Крыльев»?

– Если я буду нужен Яковлеву в должности консультирующего человека, он мне всегда может набрать, и мы с ним обо всем поговорим, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»