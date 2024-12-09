  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агузаров об инсайде Карпова про его назначение в «Крылья»: «Ваня очень много пьет и несет полную чушь. Человеку нечем заняться, я просто посмеялся над этой фигней»
7

Агузаров об инсайде Карпова про его назначение в «Крылья»: «Ваня очень много пьет и несет полную чушь. Человеку нечем заняться, я просто посмеялся над этой фигней»

Алан Агузаров отреагировал на слухи о назначении в «Крылья Советов».

– Иван Карпов писал, что вы связаны с [Дмитрием] Яковлевым и можете «стать решалой» в «Крыльях Советов».

– Во-первых, Ваня очень много пьет. Я помню, какое-то количество лет назад он мне ночью скидывал сообщение, пьяные реплики. Ваня Игнатьев отмечал свой день рождения в каком-то клубе и позволил себе оказаться у барной стойки, и Карпов мне написал сообщение под утро: «И что мы будем с этим делать?»

Ваня Карпов несет полную чушь. Во-первых, он говорит о том, что там разворовывают какой-то госбюджет. Давайте объективно: инициатива Яковлева – сократить бюджетное финансирование и привлечь спонсоров.

– Вы все-таки были близки к назначению или неофициальному заходу в «Крылья Советов»?

– Ну, меня же там нет. Моментами мы достаточно детально с Яковлевым были на связи, какие-то вопросы он просил меня ему разъяснить. У нас достаточно доверительные отношения.

– Карпов выложил и переписку с вами, в котором вы ему пишете: «Ты что, решил мне войну объявить?» Как продолжилось ваше общение?

– Никак не продолжилось. Так может поступить только м##### к#######. Вы можете мне сказать, что я немного неэтично себя веду – да я вообще о нем мог не говорить. Но чуть-чуть начинаю заводиться, все-таки кавказский человек.

Я просто посмеялся над этой фигней. Человеку нечем заняться.

– После истории с Игнатьевым вы перестали общаться?

– В том-то и дело, я никогда его не провоцировал на какие-то ситуации.

То, что там было написано, это полная брехня. Если бы он хоть чуть-чуть разобрался в ситуации, понимая, что Агузаров какое-то отношение имеет к Яковлеву, он бы понимал, что Яковлев это кризисный менеджер – человек, который максимально будет уходить от бюджетного финансирования и привлекать спонсоров.

– Вы допускаете, что в будущем можете стать консультантом «Крыльев»?

– Если я буду нужен Яковлеву в должности консультирующего человека, он мне всегда может набрать, и мы с ним обо всем поговорим, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАлан Агузаров
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoИван Игнатьев
Это футбол, брат!
контент
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурцкая об Осинькине: «Он был в очень тяжелом эмоциональном состоянии: эти скандалы, отставки, шоу, которое выдал губернатор. Мог даже в Питер не поехать с «Крыльями»
92 декабря, 16:46
Иван Карпов: «Краснодар» – тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И ##### на мораль. Снизим число мест для инвалидов, не будем их пускать в випку. Всех недовольных – #####»
11924 октября, 09:19
«Не объединяемся, не пашем, #####! Между собой не разобрались, лишнее болтать начали!» Осинькин – игрокам «Крыльев» после упущенной победы над «Оренбургом»
2120 октября, 16:50
Слезы Осинькина после «Локо» – на глазах у Игнашевича, который почти в «Крыльях»
627 октября, 12:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Мостовой: «Мусаев – посторонний человек для футбола. Он вроде мячи носил в свое время, нет? «Краснодар» ничего не выиграет с ним»
78 минут назад
Месси не попал в символическую сборную года от FIFPro впервые за 18 лет. Роналду нет второй год подряд – ранее его выбирали 15 раз кряду
1517 минут назад
Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Шамар могут покинуть «Спартак» зимой. Кто-то уйдет в аренду, кого-то продадут (Иван Карпов)
1521 минуту назад
Мак Аллистер о Месси: «Я счастлив делить с ним раздевалку и могу сказать, что играл с лучшим футболистом всех времен. Для нас он значит все»
825 минут назад
Бонгонда о том, что он не знает легенд «Спартака»: «Никого не хотел обидеть. Я много кого знаю в лицо, но не всех могу назвать по именам»
1135 минут назад
Федорищев о поздравлении «Акрона» в канале «Крыльев»: «Это мое решение, я попросил. У нас в самарском спорте есть место уважению друг другу, поддержке – неважно, кто инициирует»
2548 минут назад
Беллингем набрал 11 176 голосов при определении символической сборной года от FIFPro – больше всех
1948 минут назад
Вспомните, в какой форме играл «Ювентус» с Дель Пьеро и Зиданом?
49 минут назадСпецпроект
Алаев о том, почему не отреагировал на кружок от Федорищева: «Не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Губернатор может меня найти за одну минуту. Надеюсь, у нас будет личная встреча»
853 минуты назад
Мостовой о Тюкавине в Европе: «У него есть перспективы. Проблема в чем: многие возвращались через пару лет. Немногие играли там по 15 лет, как Канчельскис и Мостовой»
15сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Бабичу прооперировали колено в Сербии: «Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу! 🔴⚪️»
1 минуту назадФото
Игнашевич может возглавить «Химки». Руководство клуба недовольно работой Артиги («РБ Спорт»)
311 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Монцы»
13426 минут назад
У Пулишича надрыв икроножной мышцы. Хавбек «Милана» может не сыграть до января
4сегодня, 16:42
Яйссле о саудовском чемпионате: «Его трудно сравнивать с Бундеслигой и Лигой 1, нужно время. Здесь есть топ-игроки и отличные тренеры: Пиоли, Блан, Жезуш»
2сегодня, 16:30
Директор «Реала» Бутрагеньо о календаре: «Очень тяжело играть 11 месяцев в среду и воскресенье, чтобы не было проблем с травмами. Но мы должны к этому подготовиться»
4сегодня, 16:17
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэмптоном»
917сегодня, 16:10
Сухина вернулся в «Локо» в качестве начальника молодежной команды
8сегодня, 15:59
Эстеван стал лучшим молодым игроком и вошел в символическую сборную бразильской лиги. Будущий форвард «Челси» расстроен 2-м местом «Палмейраса»: «В груди осталось пустота»
4сегодня, 15:50
Экс-форвард «Зенита» Алберто стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. У него 15 голов за «Коринтианс» в лиге, столько же у Алеррандро. За год Юри забил 31 мяч во всех турнирах
17сегодня, 15:24