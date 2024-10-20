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  • «Не объединяемся, не пашем, #####! Между собой не разобрались, лишнее болтать начали!» Осинькин – игрокам «Крыльев» после упущенной победы над «Оренбургом»
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«Не объединяемся, не пашем, #####! Между собой не разобрались, лишнее болтать начали!» Осинькин – игрокам «Крыльев» после упущенной победы над «Оренбургом»

Игорь Осинькин накричал на игроков «Крыльев Советов» после матча с «Оренбургом».

Самарцы упустили победу в матче 12-го тура Мир РПЛ на 92-й минуте – форвард «Оренбурга» Джимми Марин сравнял счет (2:2). Гости вели 2:0 до 72‑й минуты.

«Мы между собой здесь не разобрались! Слишком много этих эпизодов вылезает. Мы болтать начали! Лишнее болтать начали все!

Не объединяемся, не пашем, #####, а между собой у нас слишком много моментов, где мы отвлекаемся!» – сказал главный тренер «Крыльев Советов» игрокам на поле.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoИгорь Осинькин
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