«Не объединяемся, не пашем, #####! Между собой не разобрались, лишнее болтать начали!» Осинькин – игрокам «Крыльев» после упущенной победы над «Оренбургом»

Игорь Осинькин накричал на игроков «Крыльев Советов» после матча с «Оренбургом».

Самарцы упустили победу в матче 12-го тура Мир РПЛ на 92-й минуте – форвард «Оренбурга» Джимми Марин сравнял счет (2:2). Гости вели 2:0 до 72‑й минуты.

«Мы между собой здесь не разобрались! Слишком много этих эпизодов вылезает. Мы болтать начали! Лишнее болтать начали все!

Не объединяемся, не пашем, #####, а между собой у нас слишком много моментов, где мы отвлекаемся!» – сказал главный тренер «Крыльев Советов » игрокам на поле.