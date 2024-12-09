Беллингем набрал 11 176 голосов при определении символической сборной года от FIFPro – больше всех

Джуд Беллингем набрал наибольшее число голосов при определении сборной от FIFPro.

Сегодня FIFPro огласила состав символической сборной года . Он был определен по итогам опроса, в котором приняли участие 21 266 футболистов.

Наибольшее количество голосов набрал английский полузащитник «Реала » – 11 176. За него проголосовали 53% респондентов.

Со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь .