Беллингем набрал 11 176 голосов при определении символической сборной года от FIFPro – больше всех
Джуд Беллингем набрал наибольшее число голосов при определении сборной от FIFPro.
Сегодня FIFPro огласила состав символической сборной года. Он был определен по итогам опроса, в котором приняли участие 21 266 футболистов.
Наибольшее количество голосов набрал английский полузащитник «Реала» – 11 176. За него проголосовали 53% респондентов.
Со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер FIFPro
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