Яйссле о саудовском чемпионате: «Его трудно сравнивать с Бундеслигой и Лигой 1, нужно время. Здесь есть топ-игроки и отличные тренеры: Пиоли, Блан, Жезуш»

Маттиас Яйссле высказался о развитии футбола в Саудовской Аравии.

Бывший защитник «Хоффенхайма» возглавляет «Аль-Ахли » с 2023 года.

– Вы работали в Европе, в «Зальцбурге», до прихода в «Аль-Ахли». Можете сказать, что работа в саудовской лиге сильно отличается?

– Честно говоря, когда ты тренер, это не имеет большого значения. Ты тренер, ты должен руководить командой... мы тренируем так же, как и в Европе. Очевидно, что обстоятельства немного отличаются. В этом контексте есть и некоторые дополнительные проблемы: здесь все довольно ново, они [саудовцы] хотят развиваться, чтобы чемпионат прогрессировал. И это вполне понятно.

Я здесь уже полтора года. Все эти трансферы, приход отличных тренеров, таких как Пиоли , Блан , Жезуш ... здесь есть топ-игроки, топ-тренеры. Таков подход, таково видение Саудовской Аравии: идея заключается в развитии чемпионата, спорта в целом. И это понятно.

Честно говоря, его трудно сравнивать с такими чемпионатами, как Бундеслига, Лига 1... Игроки есть, качество есть но нужно время. Но мы на правильном пути, – сказал Яйссле .