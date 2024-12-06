Роналдо о 17-летнем Эстеване: «Скоро станет большой звездой. Немного напоминает Ямаля»
Роналдо считает, что форвард Эстеван похож по игре на Ламина Ямаля.
«Это молодой игрок и очень талантливый. Он немного напоминает Ямаля. Он скоро станет большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17.
Думаю, он будет играть за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси», – сказал экс-игрок сборной Бразилии.
В июне «синие» купили Эстевана у «Палмейраса» за 34+27 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GiveMeSport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости