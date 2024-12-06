Роналдо о 17-летнем Эстеване: «Скоро станет большой звездой. Немного напоминает Ямаля» 

Роналдо считает, что форвард Эстеван похож по игре на Ламина Ямаля.

«Это молодой игрок и очень талантливый. Он немного напоминает Ямаля . Он скоро станет большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17.

Думаю, он будет играть за «Палмейрас » на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси », – сказал экс-игрок сборной Бразилии.

В июне «синие» купили Эстевана у «Палмейраса» за 34+27 млн евро.