Генич о голе Дзюбы «Зениту»: «Ничего сверхъестественного, здорово пробил. Артем сейчас в хорошем тонусе»

Константин Генич оценил гол Артема Дзюбы в ворота «Зенита».

Нападающий «Акрона » забил победный мяч тольяттинцев в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ (2:1). Дзюба, ранее выступавший за «Зенит », не праздновал гол.

«Дзюба сейчас действительно в хорошем тонусе, в хорошем состоянии.

Гол Дзюбы «Зениту» – ничего сверхъестественного. Хорошая подача. То, что он хорошо играет головой, это ни для кого не секрет. Здорово пробил», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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