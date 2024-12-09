Генич о голе Дзюбы «Зениту»: «Ничего сверхъестественного, здорово пробил. Артем сейчас в хорошем тонусе»
Константин Генич оценил гол Артема Дзюбы в ворота «Зенита».
Нападающий «Акрона» забил победный мяч тольяттинцев в выездном матче 18-го тура Мир РПЛ (2:1). Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», не праздновал гол.
«Дзюба сейчас действительно в хорошем тонусе, в хорошем состоянии.
Гол Дзюбы «Зениту» – ничего сверхъестественного. Хорошая подача. То, что он хорошо играет головой, это ни для кого не секрет. Здорово пробил», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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