Представитель Батракова: «Фиорентина» изучает возможность – европейский агент сказал. Я ответил, что сейчас переход Алексея почти невозможен, будем на связи»

Представитель Алексея Батракова рассказал об интересе «Фиорентины» к игроку.

«Мне звонил один европейский агент, который сказал, что «Фиорентина » изучает возможность.

Я ответил ему, что сейчас сделать переход практически невозможно. А «Локомотив» точно не планирует сейчас расставаться. Договорились, что будем на связи», – сказал Владимир Кузьмичев .

Срок контракта Батракова с «Локомотивом » истекает в 2027 году.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник отметился 10 голами и 6 ассистами в 17 матчах Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .