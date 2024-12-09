Представитель Батракова: «Фиорентина» изучает возможность – европейский агент сказал. Я ответил, что сейчас переход Алексея почти невозможен, будем на связи»
Представитель Алексея Батракова рассказал об интересе «Фиорентины» к игроку.
«Мне звонил один европейский агент, который сказал, что «Фиорентина» изучает возможность.
Я ответил ему, что сейчас сделать переход практически невозможно. А «Локомотив» точно не планирует сейчас расставаться. Договорились, что будем на связи», – сказал Владимир Кузьмичев.
Срок контракта Батракова с «Локомотивом» истекает в 2027 году.
В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник отметился 10 голами и 6 ассистами в 17 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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