Златан Ибрагимович: «Сильный игрок – важнейшая часть команды. Когда тренеры придумывают философию, каждый футболист становится незначительным, всех загоняют в систему»

Златан Ибрагимович ответил на мнение о потере зрелищности футбола из-за тактики.

«Это в большей степени связано с тренерами. Многие из них придумывают философию и стиль игры, тогда сильный игрок становится незначительным, потому что всех загоняют в систему как одну из составляющих.

Конечно, философия тренера важна, и она нужна, чтобы управлять коллективом. Но я считаю, что сильный игрок – самая важная часть команды. Потому что он выходит на поле и делает разницу.

И вообще, я не думаю, что футбол становится скучным. Напротив, у меня есть ощущение, что он продолжает развиваться. Просто нужно быть умным и не закрываться от новых веяний», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселоны» и других клубов, советник владельцев «Милана » Златан Ибрагимович .

Ибрагимович включил Месси, Буффона, Хави, Иньесту, Несту, Недведа и Тиаго Силву в свою команду из 7 игроков: «И я буду тренером»