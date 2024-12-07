Златан Ибрагимович: «10-20 лет назад тоже говорили, что молодое поколение не слушает старое. Молодые игроки должны обладать именно такой уверенностью в себе, идти своим путем»

Златан Ибрагимович высказался о своенравии молодых футболистов.

Бывший нападающий сборной Швеции, а ныне советник владельцев «Милана » ответил на вопрос о том, стали ли молодые игроки сегодня менее послушными и готовыми принимать советы от более опытных игроков.

«Если вернуться на десять лет назад, люди там, вероятно, будут говорить то же самое: «Новое поколение не слушает старое поколение». И если оглянуться на 20 лет назад, то увидим то же самое.

Но молодые игроки должны обладать именно такой уверенностью в себе и менталитетом, чтобы они могли идти своим путем. У них нельзя отнять характер, амбиции и видение будущего. Им нужно позволить жить своей жизнью и заниматься своим делом.

Конечно, они также должны учиться – и в этом я вижу свою работу: направлять их на правильный путь, используя свой лидерский опыт», – сказал Ибрагимович .