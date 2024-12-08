Ибрагимович о Холанде: «Нового Златана» быть не может – у меня была своя эпоха, каждый пишет свою историю. Он великолепный игрок и работает по-своему»
Златан Ибрагимович отреагировал на то, что с ним сравнивают Эрлинга Холанда.
«Возможно, дело в хвосте (смеется). Мне не нравится сравнивать игроков друг с другом, потому что каждый идет своим путем и пишет свою историю.
У меня была своя эпоха, я играл по-своему. Сейчас у него своя эпоха, и он играет по-своему. Так что никакого «нового Златана» быть не может.
Я сделал свое дело, но срок уже вышел. Эрлинг Холанд – великолепный игрок, он проделывает фантастическую работу», – сказал советник владельца «Милана».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sports Illustrated
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