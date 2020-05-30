«Краснодар» потратил 11,4 млн евро на молодежный футбол в 2019-м, «Зенит» – 8, ЦСКА – 3,2, «Спартак» – 3, «Локомотив» – 2,7

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Ротор детский футбол Алексей Киричек Ассоциация европейских клубов Краснодар Уфа Тамбов Сочи деньги Футбол

Член комитета РФС по маркетингу Алексей Киричек сообщил о тратах клубов РПЛ на молодежный футбол в 2019 году.

«Благодаря отчетности клубов Премьер-лиги, опубликованной РФС, теперь можно посмотреть сколько клубы действительно тратят на молодежный футбол и сравнить с европейскими коллегами.

Основные выводы:

  • 38,04 млн евро потратили в 2019 году действующие участники Премьер-лиги на молодежный футбол, что составляет 4,45% от всех операционных бюджетов клубов;
  • 19,44 млн евро или 51% от всех расходов приходится на ФК «Краснодар» и ФК «Зенит»;
  • 2,83 млн евро составляют средние расходы одного клуба в год на молодежный футбол, однако без учета расходов ФК «Краснодар» и ФК «Зенит» средние расходы на один клуб (14 клубов) составляют только 1,33 млн евро;
  • 10 из 16 клубов потратили меньше 5% своих бюджетов на молодежный футбол;
  • Расходы ведущих клубов Премьер-лиги сопоставимы с расходами европейских коллег, а иногда и превышают их, однако европейские трансферы доморощенных российских футболистов все еще редки: Головин и вот сейчас Миранчук.

Стоит отметить, что по итогам последнего исследования ECA (Ассоциация европейских клубов – прим. Sports.ru) в 2019 году 64% менеджеров клубов, считают, что на академии необходимо тратить не менее 10% клубного бюджета», – написал Киричек.

Добавим, что больше всех в 2019 году на молодежный футбол потратили «Краснодар» – 11,4 млн евро, «Зенит» – 8 млн, ЦСКА – 3,2 млн, «Спартак» – 3 млн, «Локомотив» – 2,7 млн. Меньше всех – «Тамбов»«Ротор (по 300 тысяч евро) и «Сочи» (200 тысяч).

Фото: страница Алексея Киричека в фэйсбуке

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья