«Краснодар» потратил 11,4 млн евро на молодежный футбол в 2019-м, «Зенит» – 8, ЦСКА – 3,2, «Спартак» – 3, «Локомотив» – 2,7

Член комитета РФС по маркетингу Алексей Киричек сообщил о тратах клубов на молодежный футбол в 2019 году.

«Благодаря отчетности клубов Премьер-лиги, опубликованной , теперь можно посмотреть сколько клубы действительно тратят на молодежный футбол и сравнить с европейскими коллегами.

Основные выводы:

38,04 млн евро потратили в 2019 году действующие участники Премьер-лиги на молодежный футбол, что составляет 4,45% от всех операционных бюджетов клубов;

19,44 млн евро или 51% от всех расходов приходится на ФК «Краснодар» и ФК «Зенит»;

2,83 млн евро составляют средние расходы одного клуба в год на молодежный футбол, однако без учета расходов ФК «Краснодар» и ФК «Зенит» средние расходы на один клуб (14 клубов) составляют только 1,33 млн евро;

10 из 16 клубов потратили меньше 5% своих бюджетов на молодежный футбол;

Расходы ведущих клубов Премьер-лиги сопоставимы с расходами европейских коллег, а иногда и превышают их, однако европейские трансферы доморощенных российских футболистов все еще редки: Головин и вот сейчас Миранчук.

Стоит отметить, что по итогам последнего исследования ECA (Ассоциация европейских клубов – прим. Sports.ru) в 2019 году 64% менеджеров клубов, считают, что на академии необходимо тратить не менее 10% клубного бюджета», – написал Киричек.

Добавим, что больше всех в 2019 году на молодежный футбол потратили – 11,4 млн евро, – 8 млн, – 3,2 млн, – 3 млн, – 2,7 млн. Меньше всех – , (по 300 тысяч евро) и (200 тысяч).

Фото: страница Алексея Киричека в фэйсбуке