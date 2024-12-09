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Пятибратов о 0:1 с ЦСКА: «Факелу» не хватило агрессивности, но мы показали хороший футбол. Знаем, что нужно исправить» 

Дмитрий Пятибратов оценил поражение «Факела» от ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ.

«В сегодняшней игре получилось не все, что мы хотели показать. Но здесь необходимо учитывать силу игры соперника – ЦСКА очень сильная команда с высоким уровнем игры. Нам не хватило агрессивности, но мы показали хороший футбол.

Не забывайте, что это всего лишь второе поражение из девяти матчей. Да, нам не хватает побед, но мы стремимся к этому и много работаем. Мы знаем, что нам нужно исправить. Клуб уже начал работать на трансферном рынке.

Я поблагодарил ребят за хорошую игру. За четыре месяца, что мы вместе работаем, они сильно прибавили во многих компонентах игры: стали лучше, организованнее и физически более подготовленными», — сказал тренер «Факела».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Обозреватель.Врн»
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Пятибратов
logoЦСКА
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