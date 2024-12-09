«Ботафого» выиграл чемпионат Бразилии в 3-й раз – впервые с 1995 года

«Ботафого » выиграл чемпионат Бразилии в третий раз.

В заключительном туре клуб из Рио-де-Жанейро победил «Сан-Паулу» (2:1) и с 79 очками в 38 матчах финишировал первым, обогнав на 6 баллов «Палмейрас», который в воскресенье уступил «Флуминенсе» (0:1).

Ранее «Ботафого» побеждал в чемпионате в 1995 и 1968 годах. Клуб примет участие в КЧМ-2025.

Ранее в декабре текущего года «Ботафого» впервые выиграл Кубок Либертадорес.

Таблица чемпионата Бразилии

Статистика чемпионата Бразилии