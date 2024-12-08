Кукурелья выложил фото бутс в мусорке после ошибок в матче с «Тоттенхэмом», но затем удалил. Марк пошутил: «Победа едва не ускользнула от «Челси»
Марк Кукурелья пошутил о своих ошибках в матче с «Тоттенхэмом».
«Шпоры» забили два гола «Челси» в течение 7 минут в первом тайме матча 15-го тура АПЛ после того, как Кукурелья дважды подскользнулся на своей половине поля во время атак соперника. «Челси» в конечном итоге выиграл матч со счетом 4:3, а Кукурелья отдал голевую передачу на Джейдона Санчо после того, как поменял бутсы.
После матча игрок выложил фото первых бутс в мусорном ведре с подписью «извините, синие». Через несколько минут испанец удалил публикацию.
Фото: instagram.com/cucurella3
Также Кукурелья пошутил в твиттере, что «победа едва не ускользнула от «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Марка Кукурельи
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