У «Челси» 5 побед подряд и 8 матчей без поражений

«Челси» не проигрывает с октября.

Команда Энцо Марески обыграла «Тоттенхэм » (4:3) в 15-туре АПЛ .

«Челси » одержал пятую победу подряд во всех турнирах с общим счетом 16:5.

Серия лондонцев без поражений насчитывает уже 8 матчей – последнее было против «Ньюкасла» (0:2) в Кубке английской лиги 30 октября.

В следующем матче «Челси» сыграет против «Астаны» в рамках Лиги конференций. Встреча состоится в Казахстане 12 декабря.