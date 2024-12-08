У «Челси» 5 побед подряд и 8 матчей без поражений
«Челси» не проигрывает с октября.
Команда Энцо Марески обыграла «Тоттенхэм» (4:3) в 15-туре АПЛ.
«Челси» одержал пятую победу подряд во всех турнирах с общим счетом 16:5.
Серия лондонцев без поражений насчитывает уже 8 матчей – последнее было против «Ньюкасла» (0:2) в Кубке английской лиги 30 октября.
В следующем матче «Челси» сыграет против «Астаны» в рамках Лиги конференций. Встреча состоится в Казахстане 12 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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