«Челси» обыграл «Тоттенхэм» – 4:3. Команды забили 7+ голов в очном матче впервые с 2015 года

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в 15-м туре АПЛ (4:3).

До матча «Челси» котировался небольшим фаворитом за 2.20. В лайве при счете 2:0 в пользу «шпор» коэффициент на команду Энцо Марески поднялся до 6.80. У «Тоттенхэма» лишь одна победа против «Челси» в последних 12 матчах АПЛ.

Команды забили 7+ мячей в очном встрече впервые с 2015 года. В предматчевой линии максимальный тотал составлял 5,5 с коэффициентом 4.70. На обмен голами давали 1.32. Ставка на «обе забьют» зашла лишь в 3 из 11 последних матчей между этими клубами.

Хавбек «Челси» Коул Палмер оформил дубль. На это зашел коэффициент 6.80.

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