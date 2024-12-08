«Фиорентина» выиграла 8 матчей подряд в Серии А впервые за 64 года

«Фиорентина» выиграла 8 подряд матчей в Серии А.

В воскресенье «Фиорентина» дома обыграла «Кальяри» (1:0) в матче 15-го тура Серии А.

«Фиорентина» второй раз в истории одержала 8 подряд побед в Серии А, повторив достижение 1960 года.

В прошлом туре матч «Фиорентины» и «Интера» был прерван при счете 0:0. На 17-й минуте матча Серии А с «Интером» хавбек «фиалок» Эдоардо Бове упал на газон, потеряв сознание. 22-летнему игроку долгое время оказывали медпомощь, после чего увезли на машине скорой помощи. Матч перенесли.