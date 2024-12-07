Барко набрал 9 фэнтези-очков за матч с «Пари НН» и стал самым результативным в РПЛ, у Маркиньоса 10 за 2 ассиста. Они помогли «Спартаку» разгромно выиграть
«Спартак» дома разгромил «Пари НН» в 18-м туре Мир РПЛ (3:0).
Эсекиэль Барко забил и набрал 9 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +1 за сухой матч). В фэнтези РПЛ полузащитника выбрали 46,6% игроков. На данный момент Барко – лучший по очкам в фэнтези, однако Алексей Батраков, идущий вторым, еще не сыграл в этом туре.
Маркиньос отдал 2 ассиста и набрал 10 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +6 за ассисты, +1 за сухой матч). В фэнтези полузащитника выбрали 37 менеджеров (0,15%).
Манфред Угальде забил и набрал за игру 6 фэнтези-очков (+2 за игру, +4 за гол). Нападающего «Спартака» выбрали 38,94% игроков, у него 9-й гол за 4 последних матча.
Опубликовал: Андрей Васильев
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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