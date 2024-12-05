Перласу похитили и 3 дня удерживали в заложниках. Полиция освободила экс-защитника сборной Эквадора после перестрелки с преступниками
Экс-игрока сборной Эквадора похитили и три дня удерживали в плену.
Педро Перласа был похищен в городке Атакамес на северо-западе Эквадора в воскресенье. Футболиста и еще одного человека остановили на улице и, угрожая оружием, заставили сесть в автомобиль.
В среду полиция сообщила об освобождении заложников.
«С ними плохо обращались, но они живы. Преступники встретили наши подразделения выстрелами. Наши сотрудники отреагировали на эти угрозы, и [похитители] скрылись с места преступления. Мы предполагаем, что они ранены», – сказал глава полиции Эсмеральдаса Диего Веластеги.
Освобожденные люди воссоединились со своими семьями.
Перласа выступает за эквадорский клуб «Дельфин». Защитник провел 3 матча за сборную Эквадора.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Comercio
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