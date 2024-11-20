«Туловище без ног». Кордобу переименовали в Википедии после его промаха в пустые ворота в матче Колумбии и Эквадора
Джона Кордобу переименовали в испанской Википедии после промаха в пустые ворота.
Минувшей ночью сборная Колумбии проиграла в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2026 команде Эквадора (0:1).
Нападающий «Краснодара» вышел на поле в стартовом составе. В одном из эпизодов игры он не сумел поразить пустые ворота.
Изображение: кадры из трансляции
После матча Кордоба был переименован болельщиками в испанской Википедии. В графе в прозвище у футболиста появилась надпись el tronco sin piernas – туловище без ног. Далее в описании следует «является инвалидом и не забивает ни одного мяча». Позднее изменения были удалены.
Колумбийские болельщики также высмеяли промах Кордобы в соцсетях, посвятив игроку множество мемов.
Изображения: infobae.com
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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