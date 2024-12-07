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  • Аршавин о «Зените»: «Команда натужно играет после трамы Глушенкова. Есть кризис идей, защитники «Акрона» справились с их навесами, «Крылья» – тоже, «Оренбург» справлялся»
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Аршавин о «Зените»: «Команда натужно играет после трамы Глушенкова. Есть кризис идей, защитники «Акрона» справились с их навесами, «Крылья» – тоже, «Оренбург» справлялся»

Андрей Аршавин высказался об игре «Зенита» в последних матчах.

В субботу «Зенит» в домашнем матче 18‑го тура Мир РПЛ проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Ранее петербуржцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» (2:3). «Зенит» бы спокойно вошел в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, все бы затмилось.

«Зенит» натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму. Эти два поражения, эту натужность отобразили, требуется свежая кровь. Есть кризис идей. Центральные защитники «Акрона» справились с навесами «Зенита», «Крылья» тоже справились, «Оренбург» до конца матча справлялся», – сказал бывший нападающий «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoМаксим Глушенков
logoАндрей Аршавин
logoОренбург
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