Аршавин о «Зените»: «Команда натужно играет после трамы Глушенкова. Есть кризис идей, защитники «Акрона» справились с их навесами, «Крылья» – тоже, «Оренбург» справлялся»

Андрей Аршавин высказался об игре «Зенита» в последних матчах.

В субботу «Зенит» в домашнем матче 18‑го тура Мир РПЛ проиграл «Акрону » со счетом 1:2. Ранее петербуржцы на своем поле уступили «Крыльям Советов » (2:3). «Зенит» бы спокойно вошел в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, все бы затмилось.

«Зенит» натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму. Эти два поражения, эту натужность отобразили, требуется свежая кровь. Есть кризис идей. Центральные защитники «Акрона» справились с навесами «Зенита», «Крылья» тоже справились, «Оренбург» до конца матча справлялся», – сказал бывший нападающий «Зенита ».