Аршавин о «Зените»: «Команда натужно играет после трамы Глушенкова. Есть кризис идей, защитники «Акрона» справились с их навесами, «Крылья» – тоже, «Оренбург» справлялся»
Андрей Аршавин высказался об игре «Зенита» в последних матчах.
В субботу «Зенит» в домашнем матче 18‑го тура Мир РПЛ проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Ранее петербуржцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» (2:3). «Зенит» бы спокойно вошел в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, все бы затмилось.
«Зенит» натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму. Эти два поражения, эту натужность отобразили, требуется свежая кровь. Есть кризис идей. Центральные защитники «Акрона» справились с навесами «Зенита», «Крылья» тоже справились, «Оренбург» до конца матча справлялся», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости