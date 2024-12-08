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Опубликовали переговоры арбитров по фолу де Йонга на Роке, из-за которого в ворота «Барсы» дали пенальти: «Есть контакт с бутсой. Это не безрассудное действие»

Опубликованы переговоры арбитров по фолу Френки де Йонга на Виторе Роке.

На 66-й минуте встречи 16-го тура Ла Лиги в ворота каталонцев был назначен пенальтиФренки де Йонг сбил Витора Роке в штрафной площади, наступив на пятку форварду. Нидерландец получил желтую карточку, главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик – красную за несогласие с судьей.

Все началось с того, что в комнате ВАР главному арбитру Алехандро Муньису предложили пересмотреть момент с де Йонгом и Роке: «Алехандро, Алехандро, я рекомендую пересмотреть, чтобы ты мог оценить возможный пенальти». Главному судье предложили оценить момент в динамике.

«Действительно, есть контакт с бутсой внизу. Давайте посмотрим, в точке удара хорошо видно бутсу. Потом она касается мяча. Но это уже потом, это вторично», – сказал Муньис.

«Покажите мне общий план, я хочу оценить возможное наказание. Это не безрассудное действие», – отметил Алехандро.

В итоге де Йонгу показали желтую карточку.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoФренки де Йонг
logoБарселона
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logoБетис
logoВитор Роке
logoсудьи
Алехандро Муньис Руис
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