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Мбаппе забил 11-й гол за «Реал» – в 21-м матче

Килиан Мбаппе забил 11-й гол за «Реал».

Нападающий мадридского клуба поразил ворота «Жироны» в матче 16-го тура Ла Лиги (3:0, второй тайм). 

Это 11-й гол французского нападающего за мадридский клуб во всех турнирах. Мбаппе проводит 21-ю игру в составе «сливочных». 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoЖирона
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