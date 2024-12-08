Мбаппе забил 11-й гол за «Реал» – в 21-м матче
Килиан Мбаппе забил 11-й гол за «Реал».
Нападающий мадридского клуба поразил ворота «Жироны» в матче 16-го тура Ла Лиги (3:0, второй тайм).
Это 11-й гол французского нападающего за мадридский клуб во всех турнирах. Мбаппе проводит 21-ю игру в составе «сливочных».
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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