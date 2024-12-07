Мбаппе – самый вероятный автор гола в матче «Жирона» – «Реал». Форвард забил 2 мяча в последних 8 играх

Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе забьет в матче 16-го тура Ла Лиги против «Жироны».

Французский форвард котируется самым вероятным автором гола за 2.05. На гол или ассист Мбаппе предлагается коэффициент 1.90, на дубль 7.80, а хет-трик оценивается в 35.00.

У нападающего «Реала» 10 голов в 20 матчах в этом сезоне. В последних 8 играх он забил лишь два мяча. В прошлом туре против «Атлетика» он не реализовал пенальти.

Матч состоится 7 декабря. Начало – в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Дзюба с пятой попытки отомстил Семаку: до этого был скандал, ассист и конфуз с моделью