Мбаппе – самый вероятный автор гола в матче «Жирона» – «Реал». Форвард забил 2 мяча в последних 8 играх
Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе забьет в матче 16-го тура Ла Лиги против «Жироны».
Французский форвард котируется самым вероятным автором гола за 2.05. На гол или ассист Мбаппе предлагается коэффициент 1.90, на дубль 7.80, а хет-трик оценивается в 35.00.
У нападающего «Реала» 10 голов в 20 матчах в этом сезоне. В последних 8 играх он забил лишь два мяча. В прошлом туре против «Атлетика» он не реализовал пенальти.
Матч состоится 7 декабря. Начало – в 23:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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