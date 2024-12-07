Беллингем забил в 5 матчах Ла Лиги подряд. Сегодня – вратарю «Жироны» между ног

Джуд Беллингем забил в 5-м матче Ла Лиги подряд.

Полузащитник «Реала » открыл счет в игре против «Жироны» в 16-м туре чемпионата Испании (1:0, первый тайм). Мяч прошел между ног вратаря Пауло Гассаниги .

Англичанин отличался одним голом в каждом из пяти последних матчей турнира. У него также есть 3 ассиста в 12 играх.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь .