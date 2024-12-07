Беллингем забил в 5 матчах Ла Лиги подряд. Сегодня – вратарю «Жироны» между ног
Джуд Беллингем забил в 5-м матче Ла Лиги подряд.
Полузащитник «Реала» открыл счет в игре против «Жироны» в 16-м туре чемпионата Испании (1:0, первый тайм). Мяч прошел между ног вратаря Пауло Гассаниги.
Англичанин отличался одним голом в каждом из пяти последних матчей турнира. У него также есть 3 ассиста в 12 играх.
Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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