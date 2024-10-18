Медведев про Дзюбу: «Поговорили, потолкались перед матчем. У них с Семаком нет никакого конфликта. Не надо искать черную кошку в комнате, если ее там нет»

Александр Медведев пообщался с Артемом Дзюбой.

«Перед матчем поговорили с Дзюбой , потолкались. У них с Семаком нет никакого конфликта. По-моему, и один, и другой говорят, что пожмут руку при встрече.

Не надо искать черную кошку в комнате, если ее там нет», – сказал председатель правления «Зенита » после победы команды над «Акроном » (5:0).