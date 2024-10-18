Медведев про Дзюбу: «Поговорили, потолкались перед матчем. У них с Семаком нет никакого конфликта. Не надо искать черную кошку в комнате, если ее там нет»
Александр Медведев пообщался с Артемом Дзюбой.
«Перед матчем поговорили с Дзюбой, потолкались. У них с Семаком нет никакого конфликта. По-моему, и один, и другой говорят, что пожмут руку при встрече.
Не надо искать черную кошку в комнате, если ее там нет», – сказал председатель правления «Зенита» после победы команды над «Акроном» (5:0).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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