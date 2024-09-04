Глава «Зенита» Медведев опроверг конфликт с Семаком: «Пущай клевещут. Очередные провокации»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» опровергли информацию о конфликте Сергея Семака с руководством.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил о разногласиях между главным тренером «Зенита» и председателем правления Александром Медведевым. Утверждается, что Семак недоволен тем, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и дает им установки.

«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», – сказал Медведев.

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49 комментариев
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Поэтому в 29 или 28 туре, когда, мягко говоря, шансы на чемпионство были невелики с БОГданычем продлили контракт.
Верим. 🤣
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Ответ Caniball
Удобно же. По заветам любимого тут всеми Галицкого. Ставить только тех тренеров (Мусаев), через которых можно выбирать состав. А если не удобный тренер, и со своим мнением, то снимаем его (Ивич).
Назови хоть один матч(кроме кубка и травм) когда в составе Зенита играл хоть один игрок, который слабее конкурента на своей позиции.
+6
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Райкин говорил - "Есть люди которым плохо если другому хорошо". И таких большинство в славном городе Москве.
Это ваши провинциальные фантазии
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Ответ Caniball
Часто заходит и называет Сельдереечеем)))
е западает ?
+6
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Ответ Liver0910
Это ваши провинциальные фантазии
В любой ситуации говори: да это все Москва - виновата. Удобно же.
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Если бы Медведев меньше болтал, то и слухов было бы меньше.
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Ответ Утренняя Аврора
Дак он, же Медведь, больше по хоккею. А теперь уже, что тренировать Зенит готов? 😁😁😁
Рома Ротенберг соедующий тренер Зенита.
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Ответ Rio de Janeiro
Чел, который всю профессиональную жизнь занимал руководящие посты во всяких госкорпорациях и спортивных организациях уровня КХЛ, имеет риторику как у какого-то уркагана.Это питерская изюминка такая или только всяких медведевых касается?
Стало любопытно, а какое именно слово из приведенной цитаты Медведева имеет признаки "риторики уркагана"?
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Дак он, же Медведь, больше по хоккею.
А теперь уже, что тренировать Зенит готов? 😁😁😁
+2
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Было бы очень странно увидеть конфликт между ними потому что причин в данный момент нет .
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в отсутствие футбола жалкая попытка высосать из пальца хоть какую-то "новость" )))
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Богатый клован.
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Ответ Зицпредседатель Фунт
Медведеву нужно симоволическую должность опровергателя выделить. Он только и делает, что опровергает. Всё подряд
Учитывая сколько завистливые московские сми, испытывающие непомерные страдания от 6 подряд чемпионств Зенита, придумывают про сбг небылиц в клубе уже пора ввести специальную должность: комментатор московских бредней )
+4
-3
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Райкин говорил - "Есть люди которым плохо если другому хорошо".
И таких большинство в славном городе Москве.
+13
-12
+1
Ответ fussballer
Рома Ротенберг соедующий тренер Зенита.
Упаси, Бог😁😁😁😁
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Ответ fussballer
Рома Ротенберг соедующий тренер Зенита.
Упаси, Бог. Это уже будет рейдерство😁😁😁😁
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Ответ fussballer
Рома Ротенберг соедующий тренер Зенита.
😁😁😁
0
0
0
Ответ Rio de Janeiro
Чел, который всю профессиональную жизнь занимал руководящие посты во всяких госкорпорациях и спортивных организациях уровня КХЛ, имеет риторику как у какого-то уркагана.Это питерская изюминка такая или только всяких медведевых касается?
Боже, как же вы ненавидите русский язык и русский народ.
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Ответ Caniball
В любой ситуации говори: да это все Москва - виновата. Удобно же.
Смешно когда эти люди потом начинают иронизировать про заговоры, когда у них уже больше 30 лет во всех бедах виновата Москва.
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Ещё бы он согласился
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Ответ Z1980
Учитывая сколько завистливые московские сми, испытывающие непомерные страдания от 6 подряд чемпионств Зенита, придумывают про сбг небылиц в клубе уже пора ввести специальную должность: комментатор московских бредней )
Ну так а зачем на каждую бредню СМИ отвечать?
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Ответ Caniball
Сзади - поуже, впереди - пошире.
Скорее установки типа «бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» итд.
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Медведев. это богатый дядя с детской соской во рту. Что только не несет.
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А кто клевещет? Огласите список. Могут ведь и клюшкой огрести.
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Это новости что бы хейтеры хоть немного порадовались
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На этот раз чья цитата?
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Да всем по барабану что у вас там творится
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Не поделили стебелёк сельдерея, бывает.
Богданыч как обычно утрётся – и дальше работать.
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В нынешнее время повсеместного хайпа можно сообщить всё, что угодно, и это будет обсуждаться серьёзным образом.
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Чел, который всю профессиональную жизнь занимал руководящие посты во всяких госкорпорациях и спортивных организациях уровня КХЛ, имеет риторику как у какого-то уркагана.Это питерская изюминка такая или только всяких медведевых касается?
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