Глава «Зенита» Медведев опроверг конфликт с Семаком: «Пущай клевещут. Очередные провокации»

В «Зените» опровергли информацию о конфликте Сергея Семака с руководством.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил о разногласиях между главным тренером « » и председателем правления . Утверждается, что недоволен тем, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и дает им установки.

«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», – сказал Медведев.