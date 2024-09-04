Глава «Зенита» Медведев опроверг конфликт с Семаком: «Пущай клевещут. Очередные провокации»
В «Зените» опровергли информацию о конфликте Сергея Семака с руководством.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил о разногласиях между главным тренером «Зенита» и председателем правления Александром Медведевым. Утверждается, что Семак недоволен тем, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и дает им установки.
«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», – сказал Медведев.
Верим. 🤣
А теперь уже, что тренировать Зенит готов? 😁😁😁
И таких большинство в славном городе Москве.
Богданыч как обычно утрётся – и дальше работать.