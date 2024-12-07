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🦷 Ольмо лишился зубной коронки в единоборстве с Бартрой во время игры «Барсы» с «Бетисом»

Дани Ольмо лишился зубной коронки в матче «Барселоны» и «Бетиса».

«Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» в 16-м туре Ла Лиги – 2:2. 

В первом тайме полузащитник каталонцев Ольмо вступил в единоборство с защитником севильской команды Марком Бартрой. Футболист хозяев повалил игрока гостей на газон, из-за чего тот ударился лицом. 

У Ольмо изо рта выпала защитная капа. Найдя ее, хавбек отдал ее членам тренерского штаба. 

Испанец также лишился зубной коронки. На это обратил внимание Ламин Ямаль перед выходом на второй тайм: «У него не шла кровь, хотя ему выбили зуб», – сказал вингер в подтрибунном помещении. 

Фото: x.com/marca

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoДани Ольмо
logoБетис
logoМарк Бартра
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoЗдоровье
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