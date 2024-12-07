🦷 Ольмо лишился зубной коронки в единоборстве с Бартрой во время игры «Барсы» с «Бетисом»
Дани Ольмо лишился зубной коронки в матче «Барселоны» и «Бетиса».
«Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» в 16-м туре Ла Лиги – 2:2.
В первом тайме полузащитник каталонцев Ольмо вступил в единоборство с защитником севильской команды Марком Бартрой. Футболист хозяев повалил игрока гостей на газон, из-за чего тот ударился лицом.
У Ольмо изо рта выпала защитная капа. Найдя ее, хавбек отдал ее членам тренерского штаба.
Испанец также лишился зубной коронки. На это обратил внимание Ламин Ямаль перед выходом на второй тайм: «У него не шла кровь, хотя ему выбили зуб», – сказал вингер в подтрибунном помещении.
Фото: x.com/marca
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости