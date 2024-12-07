🦷 Ольмо лишился зубной коронки в единоборстве с Бартрой во время игры «Барсы» с «Бетисом»

Дани Ольмо лишился зубной коронки в матче «Барселоны» и «Бетиса».

«Барселона » сыграла вничью с «Бетисом » в 16-м туре Ла Лиги – 2:2.

В первом тайме полузащитник каталонцев Ольмо вступил в единоборство с защитником севильской команды Марком Бартрой . Футболист хозяев повалил игрока гостей на газон, из-за чего тот ударился лицом.

У Ольмо изо рта выпала защитная капа. Найдя ее, хавбек отдал ее членам тренерского штаба.

Испанец также лишился зубной коронки. На это обратил внимание Ламин Ямаль перед выходом на второй тайм: «У него не шла кровь, хотя ему выбили зуб», – сказал вингер в подтрибунном помещении.

Фото: x.com/marca