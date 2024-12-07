Станкович о форме «Спартака»: «Жаль, что наступает зимняя пауза. Горжусь работой штаба»
Деян Станкович высказался о форме «Спартака» и зимней паузе в Мир РПЛ.
В субботу «Спартак» дома обыграл «Пари НН» по счетом 3:0. Победа стала для «Спартака» шестой подряд в РПЛ.
– Не обидно уходить на паузу, когда игроки набрали такую форму?
– Здесь нужно поблагодарить весь наш коллектив, тренерский и медицинский штаб. Мы работаем вместе и работаем хорошо. Есть разные функции, начиная с массажистов, физиотерапевтов, докторов. Это особенно важно при том футболе, который мы хотим. Я благодарен всем сотрудникам.
Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб, – сказал главный тренер «Спартака».
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