Агент Тюкавина: «У Кости футбол на втором месте на данный момент, на первом – семья. Говорят, звезду поймал, но это не так. Он к режиму относится серьезно»

Агент Константина Тюкавина оценил игру футболиста в этом сезоне.

Форвард «Динамо » забил 5 голов в 16 матчах сезона Мир РПЛ .

«В данный момент у Кости футбол на втором месте, на первом у него семья, ведь у него маленькая дочка.

Но не могу сказать, что он где-то не выкладывается. Его работа на тренировках все равно никуда не денется. Самое главное, что он не падает ниже своего уровня.

Бывает, говорят, что он забил много в первом сезоне и получил все призы, а сейчас типа поймал звезду. Но это не так. Я его знаю. Он к режиму относится серьезно.

Он уже 2 января начнет беговую работу, когда все будут отдыхать. Футбол – это не только хобби, но тяжелая и серьезная работа», – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов .