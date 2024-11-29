Агент Тюкавина: «У Кости футбол на втором месте на данный момент, на первом – семья. Говорят, звезду поймал, но это не так. Он к режиму относится серьезно»
Агент Константина Тюкавина оценил игру футболиста в этом сезоне.
Форвард «Динамо» забил 5 голов в 16 матчах сезона Мир РПЛ.
«В данный момент у Кости футбол на втором месте, на первом у него семья, ведь у него маленькая дочка.
Но не могу сказать, что он где-то не выкладывается. Его работа на тренировках все равно никуда не денется. Самое главное, что он не падает ниже своего уровня.
Бывает, говорят, что он забил много в первом сезоне и получил все призы, а сейчас типа поймал звезду. Но это не так. Я его знаю. Он к режиму относится серьезно.
Он уже 2 января начнет беговую работу, когда все будут отдыхать. Футбол – это не только хобби, но тяжелая и серьезная работа», – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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