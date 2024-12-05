Футболист Рами и пловец Маноду примут участие во французских «Танцах со звездами»
Адиль Рами и Флоран Маноду примут участие во французских «Танцах со звездами».
Спортсмены заявлены на четырнадцатый сезон популярной телепередачи. Имена их партнерш по шоу пока не раскрываются.
38-летний Рами является чемпионом мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции. Он также известен как бывший бойфренд Памелы Андерсон.
Адиль играл за «Милан», «Марсель», «Лилль» и другие клубы. 21 февраля 2020 года он перешел в «Сочи», но в конце мая, не проведя ни одного матча, покинул команду.
34-летний Маноду выиграл шесть олимпийских медалей в плавании. На его счету одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Le Parisien
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