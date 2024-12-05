Футболист Рами и пловец Маноду примут участие во французских «Танцах со звездами»

Адиль Рами и Флоран Маноду примут участие во французских «Танцах со звездами».

Спортсмены заявлены на четырнадцатый сезон популярной телепередачи. Имена их партнерш по шоу пока не раскрываются.

38-летний Рами является чемпионом мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции. Он также известен как бывший бойфренд Памелы Андерсон.

Адиль играл за «Милан », «Марсель », «Лилль » и другие клубы. 21 февраля 2020 года он перешел в «Сочи », но в конце мая, не проведя ни одного матча, покинул команду.

34-летний Маноду выиграл шесть олимпийских медалей в плавании. На его счету одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды.