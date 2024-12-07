У «Ювентуса» при Мотте нет поражений в Серии А: 6 побед, 9 ничьих. Только «бьянконери», «Бавария» и «ПСЖ» еще не проигрывали в топ-5 лигах

«Ювентус» по-прежнему не проиграл ни одного матча в чемпионате Италии.

Команда под руководством Тиаго Мотты сыграла вничью с «Болоньей» (2:2) в матче 15-го тура Серии А, забив на 92-й минуте.

После 15 туров «Ювентус » набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

Туринцы одержали 6 побед и 9 раз сыграли вничью в текущем сезоне итальянского чемпионата.

В пяти сильнейших лигах Европы без поражений также идут «Бавария » (Германия) и «ПСЖ » (Франция).