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  • У «Ювентуса» при Мотте нет поражений в Серии А: 6 побед, 9 ничьих. Только «бьянконери», «Бавария» и «ПСЖ» еще не проигрывали в топ-5 лигах
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У «Ювентуса» при Мотте нет поражений в Серии А: 6 побед, 9 ничьих. Только «бьянконери», «Бавария» и «ПСЖ» еще не проигрывали в топ-5 лигах

«Ювентус» по-прежнему не проиграл ни одного матча в чемпионате Италии.

Команда под руководством Тиаго Мотты сыграла вничью с «Болоньей» (2:2) в матче 15-го тура Серии А, забив на 92-й минуте. 

После 15 туров «Ювентус» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

Туринцы одержали 6 побед и 9 раз сыграли вничью в текущем сезоне итальянского чемпионата.

В пяти сильнейших лигах Европы без поражений также идут «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЮвентус
logoлига 1 Франция
logoБолонья
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoПСЖ
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