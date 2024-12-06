«Реал» – фаворит клубного ЧМ-2025. «Ман Сити» – 2-й у букмекеров, «Бавария» – 3-я

«Реал» котируется фаворитом предстоящего клубного ЧМ-2025.

На итоговую победу мадридского клуба можно поставить за 5.00. Главным конкурентом «Реала» по линии «Лиги Ставок» считается «Манчестер Сити» (5.50), на победу «Баварии» дают коэффициент 7.50.

Шансы остальных команд оцениваются сильно ниже и начинаются от 13.00.

Кто выиграет клубный ЧМ-2025 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 5.00

2. «Ман Сити» – 5.50

3. «Бавария» – 7.50

4. «Интер» – 13.00

5. «ПСЖ» – 15.00

6. «Атлетико» – 17.00

7. «Ювентус» – 20.00

8-9. «Челси» – 25.00

8-9. «Боруссия» Д – 25.00

Ставочная вики Спортса

Кто выиграет клубный ЧМ-2025? Главные фавориты