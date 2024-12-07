«Бавария» при Компани не проигрывает в Бундеслиге. Только у мюнхенцев, «Юве» и «ПСЖ» нет поражений в топ-5 лиг

«Бавария» не проиграла ни разу в текущем сезоне Бундеслиги.

Команда под руководством Венсана Компани одержала победу над «Хайденхаймом » (4:2) в 13-м туре чемпионата Германии.

Таким образом, «Бавария » в нынешнем сезоне Бундеслиги выиграла 10 матчей и трижды сыграла вничью .

В топ-5 лиг Европы в текущем сезоне также ни разу не проигрывали только «ПСЖ » и «Ювентус ». У парижан – 4 ничьи и 10 побед в Лиге 1, туринцы одержали 6 побед и 8 раз сыграли вничью в Серии А.