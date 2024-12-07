«Бавария» при Компани не проигрывает в Бундеслиге. Только у мюнхенцев, «Юве» и «ПСЖ» нет поражений в топ-5 лиг
«Бавария» не проиграла ни разу в текущем сезоне Бундеслиги.
Команда под руководством Венсана Компани одержала победу над «Хайденхаймом» (4:2) в 13-м туре чемпионата Германии.
Таким образом, «Бавария» в нынешнем сезоне Бундеслиги выиграла 10 матчей и трижды сыграла вничью .
В топ-5 лиг Европы в текущем сезоне также ни разу не проигрывали только «ПСЖ» и «Ювентус». У парижан – 4 ничьи и 10 побед в Лиге 1, туринцы одержали 6 побед и 8 раз сыграли вничью в Серии А.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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