Правила Флика в «Барсе»: ввел осмотр зубов, забанил костюм Лапорты, споры с судьями и модные показы

Помешан на пунктуальности.

Флик в «Барсе» почти полгода. И результат видят все. Тактику, прессинг и прочие нюансы мы уже оценили. Но как команда живет вне поля? По каким правилам немецкого тренера работают Роберт Левандовски и Ламин Ямаль?

Вот какие законы Флик ввел в «Барсе»:

Нельзя жаловаться и спорить с судьями

Флик с первого дня жестко против споров с судьями.

Как сообщила журналистка COPE Елена Кондис Эдо, одной из первых установок немца в каталонском клубе был запрет на жалобы во время матчей. «Он сказал игрокам не спорить с арбитрами. Потому что команде нужно сосредоточиться на себе», – утверждает журналистка.

Конечно, исключения бывают. Например, в выигранном 4:0 класико вратарь «Барсы» Иньяки Пенья получил желтую за споры с судьей. Эдо назвала это нормальным явлением из-за «духа соперничества». При этом журналистка отметила, что игроки действительно «почти не жалуются».

Никаких модных показов до матчей (Кунде нашел лазейку)

Из НБА в футбол залетел тренд на модные показы перед играми. Схема простая: спортсмены прикатывают на матч, идут по подтрибунке, а там их поджидают фотографы. Фотки самых бодро одетых игроков разлетаются по соцсетям и собирают много реакций. «Барса» оседала этот тренд во многом благодаря Жюлю Кунде. Француз приезжал на матчи как модель, много эпатировал и порой сочетал несочетаемое.

Флик это пресек, введя дресс-код. С нового сезона футболисты «Барсы» приезжают на домашние матчи строго в клубной экипировке. Публично немец не обсуждал это решение. Но, похоже, на такой шаг решился ради сплочения коллектива (не каждый сам по себе, а все как один). И чтобы не привлекать лишнего внимания.

Хотя Кунде нашел лазейку. Теперь фотографы поджидают его ради дефиле после матчей. Послематчевые модные показы Флик же не запрещал!

Бан деловых костюмов Лапорты

От модных требований Флика пострадал даже президент «Барсы» Жоан Лапорта.

Во время первых летних предсезонных тренировок в США президент и остальные боссы пришли на занятия в деловых костюмах. По данным Relevo, Флик побеседовал с Лапортой и попросил больше не надевать на тренировки такую одежду, а сделать выбор в пользу чего-то более неформального. На следующую тренировку Жоан пришел в спортивном костюме.

Пунктуальность – основа всего

«Флик очень строгий насчет пунктуальности. Если он скажет быть на поле в 11:00, а ты не успеешь на три секунды, для него это опоздание», – говорил нападающий «Барселоны» Пау Виктор.

Так и есть. Флик помешан на пунктуальности. И сам подает пример. Часто первым приезжает на базу. Все сотрудники и футболисты должны быть на месте за полтора часа до тренировки. Обычно занятие назначено на 11:00. Значит, сбор к 9:30. У команды совместный завтрак. В это время Флик общается с членами штаба, с врачами о состоянии травмированных, а с тренерами обсуждает нагрузки.

Отмена денежных штрафов

При Хави за опоздание футболист «Барселоны» платил 5000 евро. Следующий штраф удваивался. Флик видит в игроках профи, поэтому считает, что система штрафов и мотивации не имеет смысла. Каждый несет ответственность не только перед тренером, но и перед командой.

Флик отметил денежные штрафы. Но ввел другое наказание: в случае опоздания игрок не выходит в старте либо пропускает матч вообще. Один из примеров – Кунде. Тренер вывел его из старта после опоздания на командное собрание перед матчем с «Алавесом».

Осмотр у стоматолога и жвачка с кофеином

Флик включил в программу традиционного медосмотра обследование у стоматолога. Немец опирался на исследования, которые указывают на связь между здоровьем полости рта и склонностью к травмам.

Британский журнал о спортивной медицине (British Journal of Sports Medicine) публиковал данные, что у футболистов часто диагностируют гингивит и пародонтоз. Эти заболевания десен опасны при зубочелюстных аномалиях вроде неправильного прикуса. Человек тогда не может нормально пережевывать пищу. А это влияет на усвоение питательных веществ, поступающих в мышцы.

Еще одно нововведение – использование жевательной резинки с кофеином, которую игроки принимают за час до матча. Она дает энергию.

Ежедневный контроль веса, питание на базе и шведский стол

Каждый день перед началом тренировки игроки взвешиваются. Данные записывают и оценивают еженедельно. Питается команда на базе (вероятно, речь о завтраках и обедах). Футболисты необязательно принимают пищу вместе, потому что у игроков бывают разные тренировочные планы. Но все питаются по системе шведского стола, который готовит диетолог Сильвия Тремоледа.

Тренировка в день матча и сборы в отеле

Утром в день матча Флик проводит «активационную тренировку». Немец считает такое занятие важным для подготовки. В первом сезоне Хави «активационную тренировку» тоже проводили в день матчей, но игроки жаловались – и ее отменили.

При Флике команда в полдень собирается в отеле (даже если речь идет о домашнем матче). As пишет, что такое правило позволяет контролировать все детали и избегать неприятных сюрпризов, связанных с пробками в городе или любыми другими происшествиями.

Не любит давать выходные

Немец обожает работу и хочет максимальной самоотдачи от всех. По его мнению, чтобы находиться на топ-уровне, нужно выкладывать на тренировках и в матчах. День без работы для Флика – потерянный день. Поэтому он не очень любит давать игрокам много выходных, максимум один в неделю (но бывают и исключения).

После победы в класико игроки «Барсы» скандировали в раздевалке «Три дня отдыха!». Матч отыграли в субботу. Два выходных запланировали на понедельник и вторник. Футболисты хотели выпросить еще один (в воскресенье или среду). Но услышали отказ. Хотя при Хави игроки получали дополнительные выходные за результаты.

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Флик хочет быть для игроков не отцом, не другом, а тренером. Со всеми футболистами у него налажена обратная связь. Двери его кабинета открыты, но он не поощряет кумовство и панибратство. Флик четко понимает, что между игроком и тренером есть четкая грань, которую никто не должен переступать.

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Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce, Eric Alonso