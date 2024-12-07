Пеллегрини о 2:2 с «Барсой»: «Бетис» потерял 2 очка, мы заслуживали большего. Они почти не доходили до нашей штрафной»

Мануэль Пеллегрини считает, что «Бетис» должен был победить «Барселону».

Команда из Севильи дома сыграла вничью с каталонским клубом (2:2) в матче 16-го тура Ла Лиги .

«Я считаю, что сегодня мы потеряли два очка. Мы заслуживали большего. Провели очень цельный матч, а «Барселона » практически не доходила до нашей штрафной.

Я очень доволен игрой команды, но результат оставляет горькое послевкусие», – рассказал главный тренер «Бетиса ».

Флика удалили за несогласие с судьей из-за пенальти в ворота «Барсы» – де Йонг наступил на пятку Роке