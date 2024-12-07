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Гвардиола о 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Сити» прекрасно боролся и дважды отыгрался. Не можем говорить о чемпионской гонке, когда проигрываем 4 матча подряд и играем вничью»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Кристал Пэлас».

Матч 15-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 2:2. 

«Мы заработали очко. Мы прекрасно боролись и дважды отыгрались. Это сезон, в котором нужно терпеть. Посмотрим, как сложится ситуация в последний месяц. Мы старались. Нужно отдать должное сопернику.

Мы не можем говорить о чемпионской гонке, когда проигрываем четыре матча подряд и играем вничью. Мы постараемся сделать так, чтобы игроки восстановились. Посмотрим в течение последнего месяца.

Я действительно рад за игроков – они боролись и сделали все возможное», – сказал Гвардиола

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
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