Гвардиола о 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Сити» прекрасно боролся и дважды отыгрался. Не можем говорить о чемпионской гонке, когда проигрываем 4 матча подряд и играем вничью»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Кристал Пэлас».
Матч 15-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 2:2.
«Мы заработали очко. Мы прекрасно боролись и дважды отыгрались. Это сезон, в котором нужно терпеть. Посмотрим, как сложится ситуация в последний месяц. Мы старались. Нужно отдать должное сопернику.
Мы не можем говорить о чемпионской гонке, когда проигрываем четыре матча подряд и играем вничью. Мы постараемся сделать так, чтобы игроки восстановились. Посмотрим в течение последнего месяца.
Я действительно рад за игроков – они боролись и сделали все возможное», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости